Conference League, a Testaccio spunta un nuovo murales: Di Bartolomei tiene in spalla Pellegrini e la Coppa

La notte tra il 26 ed il 27 maggio, a Roma in piazza Testaccio, è apparsa una nuova opera della Street Artist Laika, dal titolo “Un calcio alle paure (1984-2022)”. Il poster raffigura il compianto capitano della Roma Agostino Di Bartolomei in festa, che porta sulle sue spalle il capitano della Roma del 2022, Lorenzo Pellegrini, che tiene in mano la Coppa Conference League, appena vinta dai giallorossi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 09:18

