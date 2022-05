Roma, tifosa in topless per la vittoria in coppa: il video che fa impazzire il web

Per la Roma questo ed altro. La festa all'Olimpico per la conquista della Conference League da parte dei giallorossi ha anche risvolti... sexy. Un video diventato virale in rete mostra una scatenata tifosa romanista che, dopo il trionfo di Zaniolo e compagni a Tirana, si spoglia sul prato dello stadio e balla in topless tra la gioia degli amici e degli altri tifosi. Un video che ha spopolato tra i romanisti nel giorno della festa con i pullman scoperti nella Capitale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 22:41

