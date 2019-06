Europa League, il sorteggio dei playoff: per la Roma (o il Torino) la vincente tra Debreceni e Kukesi

Mercoledì 19 Giugno 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una squadra ungherese o una albanese sulla strada delle italiane verso l'Europa League 2019-20. La, testa di serie, è l'unica italiana inserita nell'urna, ma se ildovesse rinunciare o dovesse essere escluso dalla competizione, i giallorossi sarebbero automaticamente qualificati alla fase a gironi e, al loro posto, i playoff sarebbero disputati dal. Ad ogni modo, il sorteggio di oggi a Nyon ha stabilito che l'italiana qualificata alla seconda fase di qualificazione dovrà vedersela con latraI giallorossi sono teste di serie e compaiono nel gruppo 5 delle squadre partecipanti al sorteggio di Europa League. Le gare del secondo turno di qualificazioni saranno disputate il 25 luglio e il 1 agosto.Gli avversari dei giallorossi (o del Torino, in caso di rinuncia o esclusione del Milan) saranno la vincitrice della sfida tra gli ungheresi del Debreceni e gli albanesi del Kukesi. Le due sfide saranno disputate l'11 e il 18 luglio: la gara d'andata sarà giocata in Ungheria, quella di ritorno in Albania.