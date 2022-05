L'Europa League va all'Eintracht. Rangers ko ai rigori. Fatale l'errore dell'ex Juve Ramsey

L'Eintracht di Francoforte ha vinto l'Europa League. I tedeschi l'hanno spuntata 6-5 ai rigori sui Glasgow Rangers, dopo che i 90 minuti e i tempi supplementari della finale si erano chiusi sull'1-1. A Siviglia sono stati gli scozzesi a portarsi in vantaggio al 57' con Joe Aribo. Passano appena 12 minuti e l'Eintracht pareggia con Rafael Borrè al 69'. Il risultato non cambia più, fino ai tiri dagli undici metri. Fatale per i Rangers l'errore dell'ex Juventus, Ramsey.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 00:16

