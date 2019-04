L'Arsenal festeggia la qualificazione dopo Napoli ed evoca Gomorra

L'allenatore Unai Emery con la faccia cattiva e le mani in tasca, davanti ad alcuni giocatori dell'Arsenal, qualcuno con il viso in parte coperto. Sotto, la scritta 'GUNNORRAH', gioco di parole tra 'Gunners' e 'Urrah', ma anche un evidente richiamo a 'Gomorrà, titolo del libro di Saviano e dell'omonima serie tv. La didascalia è in italiano: «Tutto a posto». È il tweet con il quale il club londinese ha festeggiato, sul proprio account ufficiale, il passaggio del turno di Europa League a spese del Napoli.

Ultimo aggiornamento: 11:00

