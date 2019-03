Ramos trascina la Spagna, vittorie per Bosnia e Grecia

Continuano le qualificazioni per gli Europei del 2020. Dopo le vittorie nel pomeriggio di Svizzera, Irlanda, Malta e Svezia, in serata trionfano Bosnia, Italia, Grecia e Spagna.



Gruppo D

Georgia-Svizzera 0-2

Gibilterra-Irlanda 0-1



Gruppo F

Malta-Far Oer 2-1

Svezia-Romania 2-1



Spagna-Norvegia 2-1

Vittoria con brivido per la Spagna. La nazionale di Luis Enrique passa in vantaggio con Rodrigo nel primo tempo, ma subisce il pari nella ripresa: King trasforma il rigore fischiato dall’arbitro lituano Treimanis. Al 71’ Sergio Ramos riporta le “furie rosse” in vantaggio.



Gruppo J

Italia-Finlandia 2-0



Liechtenstein-Grecia 0-2

Vittoria in trasferta per la Grecia. La nazionale di Anastasiadis si impone sul campo del Liechtenstein grazie alle reti di Fortunis e Donis.



Bosnia Erzegovina-Armenia 2-1

Nessun problema per Dzeko e Pjanic. La Bosnia Erzegovina vince 2-0 contro l’Armenia. Decisivi i gol di Krunic, centrocampista dell’Empoli, nel primo tempo e Milosevic nella ripresa. La rete dell'Armenia arriva nel recupero grazie ad rigore realizzato da Mkhitaryan. Ultimo aggiornamento: 22:47





© RIPRODUZIONE RISERVATA