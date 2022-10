Enock Mwepu, il calciatore del Brighton si ritira a soli 24 anni per problemi cardiaci

Choc in Premier League, dove il centrocampista del Brighton, Enock Mwepu, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a soli 24 anni. Lo zambiano, infatti, ha scoperto di avere problemi cardiaci e i medici gli hanno consigliato di abbandonare quanto prima l'attività.

Brighenti morto, eroe di Wembley: fu il vice di Vicini a Italia '90

Enock Mwepu, il ritiro a 24 anni per problemi cardiaci

L'anomalia cardiaca di Enock Mwepu era stata scoperta quasi per caso alla fine dello scorso settembre. Il centrocampista era stato convocato dalla sua nazionale per la trasferta in casa del Mali, ma aveva avuto un malore ed era stato ricoverato in ospedale per quattro giorni. Sottoposto ad accertamenti, gli era stata riscontrata un'anomalia cardiaca ereditaria che, per i medici, avrebbe potuto rivelarsi fatale perché incompatibile con l'attività agonistica. Lo ha confermato anche il Brighton in un comunicato.

Mwepu: «Ho realizzato un sogno, ma alcuni finiscono»

In un comunicato diffuso sui social, Enock Mwepu ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato ad appena 24 anni. «Un ragazzo giunto da una piccola cittadina dello Zambia, chiamata Chambishi, ha delle notizie da darvi. Ha inseguito con forza il sogno di diventare un calciatore ai massimi livelli, e grazie a Dio ha vissuto il sogno di giocare in Premier League. Tuttavia, alcuni sogni finiscono, ed è con tristezza che annuncio di dover appendere gli scarpini al chiodo su consiglio dei medici. Non sarà però la fine della mia vita nel calcio, voglio rimanere coinvolto in questo mondo in qualche modo» - ha scritto il centrocampista - «Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato in questa avventura calcistica, compresi mia moglie, la mia famiglia, i miei precedenti club, compagni e allenatori, e in maniera speciale tutti coloro che fanno parte del Brighton & Hove Albion».

Enock Mwepu has been forced to end his playing career following the diagnosis of a hereditary heart condition. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 10, 2022

Chi è Enock Mwepu

Classe 1998, Enock Mwepu è stato un centrocampista molto completo, forte nell'interdizione come nell'impostazione, tanto da essere soprannominato 'Computer'. Dopo aver giocato a livello giovanile in patria, lo zambiano era stato acquistato, appena 19enne, dal Salisburgo, squadra nota per scoprire talenti in ogni angolo del mondo. Dopo essere cresciuto nella squadra satellite del Liefering, il centrocampista zambiano si è affermato nella prima squadra del club austriaco di proprietà di Red Bull, vincendo tre campionati e tre Coppe d'Austria. Nell'estate 2021 il grande salto, con l'ingaggio da parte del Brighton per una cifra intorno ai 23 milioni di euro. Con il club inglese ha giocato 27 partite, di cui sette in questa stagione.

Il Brighton, attraverso la voce del presidente Tony Bloom, ha parlato così dell'annuncio di Enock Mwepu: «Siamo tutti costernati per lui, che insieme alla sua famiglia ha vissuto settimane traumatiche. Come club, gli daremo tutto l'amore, l'aiuto e il sostegno possibile affinché si riprenda completamente e possa decidere quale sarà la prossima tappa della sua vita».

The Computer. 🖥️ An amazing person, an amazing player and some amazing memories. 🙏 pic.twitter.com/lAB1wwbFr8 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 10, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA