Daniele De Rossi nuovo allenatore della Spal: l'annuncio ufficiale 'personalizzato'

Daniele De Rossi verso la sua prima esperienza da allenatore sulla panchina di una squadra professionistica. L'ex giocatore della Roma, già nello staff di Roberto Mancini in nazionale, sarà il nuovo tecnico della Spal. E il club ferrarese ha scelto un modo social e 'personalizzato' per annunciarlo ufficialmente.

Daniele De Rossi nuovo allenatore della Spal

Si attendeva solo l'annuncio ufficiale per Daniele De Rossi come nuovo tecnico della Spal. Il club ferrarese, che ieri ha esonerato Roberto Venturato dopo la sconfitta con il Frosinone, ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'ex centrocampista della Roma e della nazionale. Ma non lo ha fatto con un comunicato o con un annuncio testuale, bensì con un'immagine piuttosto eloquente.

Spal, l'annuncio social di Daniele De Rossi

La Spal, sui social, ha infatti pubblicato un'immagine fin troppo eloquente: un cartello con il segnale triangolare del pericolo e, all'interno, la sagoma di un allenatore. Il tutto, con i colori sociali del club ferrarese. Un chiaro riferimento a uno dei tatuaggi più famosi di Daniele De Rossi: il segnale di pericolo con la sagoma di una scivolata, che l'ex centrocampista da anni ha sul polpaccio destro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 17:18

