Empoli-Lazio, formazioni ufficiali: Luis Alberto vince il ballottaggio, tridente leggero per Andreazzoli Al Castellani va in cena la diciassettesima giornata di Serie A. Sarri ha preferito schierare lo spagnolo come mezzala sinistra al posto di Kamada. Niente Caputo per l'ex giallorosso





A breve va in scena Empoli-Lazio per la diciassettesima giornata di Serie A. Le due squadre hanno reso note le formaizoni ufficiali con Sarri che ha sciolto tutti i nodi sulla formazione che affonta i toscani al Castellani. In porta c'è Provedel, mentre in difesa Marusic e Luca Pellegrini completeranno il reparto arretrato con Gila e Patric centrali. Nel centrocampo c'era il ballottaggio più importante che ha visto Luis Alberto vincere su Kamada e conquistare la maglia da titolare insieme a Guendouzi e Rovella. Infine nel tridente d'attacco ci saranno i soliti tre: Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Per l'Empoli, invece, Caprile tra i pali con Ebuehi, Walukiewicz, Luperto e Bastoni a difenderlo. Nel centrocampo a tre molto tecnico ci sono Fazzini, Grassi e Maleh, mentre in attacco l'ex Cancellieri e Maldini giocheranno ai lati di Cambiaghi. Anticipi e posticipi Serie A: Inter-Juventus il 4 febbraio. Rinviate quattro partite per la Supercoppa Empoli-Lazio, le formazioni ufficiali Empoli (4-3-3): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni S.; Fazzini, Grassi, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi, Maldini. Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 18:16



