Milan, Donnarumma: «Non sarà un errore ad abbattermi»

La sua gaffe ha deciso il match di Marassi. Ma Gianluigi Donnarumma ci mette la faccia e si prende la responsabilità del ko del Milan. «Mi dispiace aver condizionato la partita. Ma non sarà un errore ad abbattermi. Fa parte del gioco»: così ai microfoni di Sky il portiere rossonero commenta l'errore che ha consentito a Defrel di segnare il gol vittoria per la Sampdoria. «Ne ho passate di peggio - aggiunge . Siamo stati bravi dopo a reagire. Sono veramente molto dispiaciuto. Fa parte del gioco sbagliare. A me dispiace perché ho condizionato una partita, ma bisogna guardare avanti e continuare a fare quello che stiamo facendo». Ultimo aggiornamento: 31 Marzo, 11:33





