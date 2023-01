Scontri ultrà: stop alla trasferte (per un mese) dei tifosi di Roma e Napoli. La decisione del ministro Piantedosi

di Redazione Web

«Massima severità con le tifoserie violente» aveva detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante l'incontro con i vertici del calcio (il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e quello della Lega Serie A, Lorenzo Casini) di mercoledì 11 gennaio, in seguito agli scontri tra ultrà in autostrada. E adesso, potrebbe arrivare già nella giornata di domani, venerdì 13 gennaio, lo stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli.

La misura ad hoc

Già nelle ore successive al summit del Viminale si rincorrevano voci sempre più insistenti su misure ad hoc per le due tifoserie coinvolte. Rumors che ora sembrano sempre più concreti: secondo quanto riporta l'Ansa, infatti, è atteso un decreto firmato dal ministro dell'Interno che dovrebbe stabilire il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi e napoletani.

La durata dello stop

Con ogni probabilità la decisione verrà presa dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con un decreto ad hoc. Il divieto potrebbe estendersi, dunque, a più di una partita, probabilmente per oltre un mese. L'unico precedente di questo tipo, in questo caso, riguarda il provvedimento firmato nel 2014 dall'allora ministro Alfano, che vietò le trasferte ai tifosi dell'Atalanta per tre mesi, a seguito di gravi episodi di violenza verificatisi al termine dell'incontro tra Roma e Atalanta il 22 novembre 2014.

Le date dello stop

Divieto di trasferta per le tifoserie di Napoli e Roma per le partite fuori casa in programma dal 21 gennaio al 28 febbraio prossimo. È l'indicazione del Comitato di analisi per le manifestazioni sportive, tenuto conto delle decisioni dell'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di ieri. A quanto apprende l'Adnkronos, la indicazioni proposte dal Casms sono al momento all'attenzione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che deciderà nei prossimi giorni.

