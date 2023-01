Scontri ultrà, striscioni dei romanisti con “dedica” ai napoletani FOTO

di Francesco Balzani

Striscioni, minacce via social e la volontà del Viminale di chiudere parecchie trasferte da qui alla fine del campionato. Gli incidenti avvenuti tra ultras di Roma e Napoli sull’A1 domenica scorsa sono solo l’exploit di una miccia riaccesa e che fatica a spegnersi. Stamattina sette ultras giallorossi, tutti a volto coperto, hanno esposto due striscioni (in zona Tuscolana) “dedicati” ai nemici giurati del Napoli.

“Sono anni che gridi vendetta, ma neanche 50 contro 300. Lascia perdere, dammi retta” recita l’avvertimento affisso su uno dei ponti più famosi della zona sud della capitale. Il riferimento alla vendetta è ovviamente per Ciro Esposito, ucciso nel 2014 poco prima della finale di coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. “Ogni parola è vana. Se occasione ci sarà non avremo pietà” era stata questa la minaccia (rivolta ai romanisti) esposta su uno striscione dai tifosi del Napoli al San Paolo. Una promessa non mantenuta, almeno secondo i nemici giurati che ieri sera - a quasi nove anni distanza - hanno fornito la loro risposta: “Se occasione ci sarà.. embè tutto qua?”.

Striscioni dei romanisti rimossi dalla Digos

Dopo poche ore entrambi gli striscioni sono stati rimossi dalla Digos che sta cercando di visionare le immagini delle telecamere per arrivare ad individuare i responsabili dei testi. Ma gli scambi sui social sono proseguiti, con toni aspri. E anche altre tifoserie d’Italia cominciano a prendere posizione. Un escalation preoccupante secondo il Ministero dell’Interno che ha deciso comunque di non vietare la trasferta ai tifosi juventini (qualcuno di loro ha elogiato la “resistenza” dei romani) a Napoli. Oggi il Comitato di analisi per la sicurezza ha stilato una serie di partite a rischio, soprattutto per possibili incroci sulle autostrade. Roma e Napoli rischiano di non poter avere i loro tifosi in trasferta fino al termine della stagione, magari con qualche eccezione.

