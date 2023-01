Scontri ultrà Roma e Napoli, verso divieto di trasferta per i tifosi

di Francesco Balzani

Roma e Napoli perdono i loro tifosi. Almeno in trasferta. E sarà un’ assenza lunghissima, fino al termine di questa stagione. Si va verso questa decisione che potrebbe essere presa dal consiglio di oggi al Viminale con il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, i vertici di FIGC e Lega Calcio, oltre al ministro dell'Interno Piantedosi. C'è anche l'ipotesi che il Prefetto parta da una linea dura con piccole aperture. Ovvero che possa decidere di partita in partita. La decisione è attesa entro stasera.

Provvedimento dopo gli scontri di domenica scorsa sull'A1

Un provvedimento molto duro preso a seguito degli scontri avvenuti domenica sull’A1 tra i tifosi giallorossi e quelli napoletani (anche loro soggetti a questa restrizione). Le due tifoserie sono venute a contatto nei pressi di Arezzo creando disordine pubblico, costringendo le forze dell'ordine a chiudere un tratto di autostrada. Le restrizioni saranno applicate solo ai residenti di Lazio e Campania. Libere invece le trasferte europee.

Il ministro Piantedosi vara la linea di massima severità

Negli ultimi 4 anni i dati sugli incidenti legati alle manifestazioni sportive «sono positivi, non si sono verificati fatti gravi negli stadi». Alla luce di quanto accaduto domenica scorsa sull'A1, a quanto si apprende, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, nella riunione oggi al Viminale con il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, i vertici di Fgci e Lega calcio, aveva raccomandato la «massima severità» nelle sanzioni in fase preventiva contro le tifoserie violente. Al tavolo, tutti hanno sottolineato l'importanza delle nuove tecnologie per individuare i responsabili delle condotte violente, anche se si dovrà tenere della privacy. Quello di oggi è stato un primo incontro, ne seguiranno altri ed il confronto con il mondo sportivo sarà costante. Allo stato, ha ribadito Piantedosi, non si pensa a nuove norme.

