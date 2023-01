Scontri tra tifosi romanisti e napoletani in autostrada nell'Autogrill dove morì Gabriele Sandri: «Una persona accoltellata». Riaperta l'A1

di Francesco Balzani

Scontri feroci e autostrada del Sole, con l'A1 a lungo completamente bloccata. Ed è stato caos nell’autogrill di Badia al pino dove morì il tifoso della Lazio Gabriele Sandri. Protagonisti degli incidenti ultras romanisti e napoletani. I primi diretti verso Milano dove si gioca stasera la sfida col Milan mentre i napoletani (in numero maggiore) erano diretti a Genova per la partita con la Samp.

Autostrada A1 a lungo bloccata, 15 km di coda

Autostrada del Sole a lungo bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo. Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso in questo tratto. E si registrano al momento 13 chilometri di coda. Lo fa sapere Autostrade per l'Italia, informando che sul posto è presente anche la Polizia stradale, oltre a personale della società, per segnalare le code ed agevolare il deflusso dei veicoli.

La coda di 15 km è tra Valdichiana e Arezzo sull'A1 Milano-Napoli dal km 377 in direzione Milano ed è stata causata proprio dagli scontri in autostrada avvenuti tra circa trecento tifosi di Roma e Napoli all'altezza dell'area di servizio di Badia Al Pino.

Una persona ferita: «È stato accoltellato»

Negli scontri tra tifosi della Roma e del Napoli nell'area di servizio Badia al Pino (Arezzo) sull'Autostrada del sole ci sarebbero dei feriti: a quanto si apprende una persona sarebbe stata accoltellata e portata all'ospedale di Arezzo.

Tifosi identificati

Secondo quanto si è appreso dalla Questura di Arezzo all'origine degli scontri lungo l'A1 nell'Aretino, all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino est, l'agguato teso da un gruppo di ultrà del Napoli ai romanisti in transito per raggiungere Milano: ne è nato poi un lancio reciproco di sassi e lacrimogeni.

La polizia, per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo, ha bloccato anche il traffico autostradale, da poco ripreso. In corso l'identificazione di tifosi romanisti e napoletani.

Salvini: paghino tutti i danni e stop stadio

«Questi non sono tifosi. Autostrada chiusa e viaggiatori italiani bloccati? Paghino tutti i danni di tasca loro, e mai più allo stadio». Lo scrive sui social vicepremier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini dopo gli scontri in A1 tra Valdichiana e Arezzo, in direzione di Firenze, per i quali si registrano 15 km di coda.

Questi non sono tifosi.

Gli scontri nell’autogrill di Badia al pino dove morì Gabriele Sandri

L'omicidio di Gabriele Sandri avvenne l'11 novembre 2007: l'agente Luigi Spaccarotella sparò un colpo di pistola sull'autostrada A1 presso Badia al Pino (Arezzo) nel tentativo di disperdere gli scontri tra tifosi juventini e laziali. Il colpo raggiunse il 26enne Gabriele Sandri che si trovava nell'area di servizio in attesa di alcuni amici per raggiungere Milano per il match Inter-Lazio.

