Lazio-Cagliari, si gioca alle 18: probabili formazioni e dove vederla

di Giuseppe Mustica

Dopo la bella vittoria in Champions League che ha permesso alla squadra di Sarri di staccare il pass per gli ottavi di finale, la Lazio scende in campo contro il Cagliari di Ranieri per cercare di dare una svolta al proprio campionato. C'è da mettersi alle spalle la pesante sconfitta di Salerno che ha anche portato a delle frizioni importanti dentro il gruppo biancoceleste. Serve una vittoria, in poche parole, per cercare di avvicinarsi al treno Europa che adesso è troppo distante. Mica facile contro i sardi, che sono in forma e che cercheranno ovviamente di portarsi a casa dei punti pesantissimi. Si inizia alle 18. Fischia Dionisi.

Lazio-Cagliari: dove vederla, quando, probabili formazioni e arbitro

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendozi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Petagna, Luvumbo.

Dove vedere Lazio-Cagliari

Lazio-Cagliari è in programma oggi, sabato 2 dicembre, con fischio d'inizio alle 18 allo stadio Olimpico. Il match si potrà seguire su Dazn, che ha i diritti esclusivi del campionato di Serie A fino al 2029. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA