De Rossi: «Fiero di questo gruppo»

Così il capitano della Roma, Daniele De Rossi, a Sky dopo l'eliminazione per mano del Porto negli ottavi di Champions.« Il risultato va accettato, anche se la modalità è terribile da accettare. Sono fiero di questo gruppo - aggiunge - Penso che meritavamo di passare, anche se loro sono una squadra forte » . E a proposito della posizione di Di Francesco, De Rossi chiarisce: « Rimango della mia opinione. Non so che succederà ma nessuno toglierà al mister ciò che ha fatto l'anno scorso e che ha fatto quest'anno. Questi sono dibattiti che fate voi, non noi » . Ultimo aggiornamento: 00:19





© RIPRODUZIONE RISERVATA