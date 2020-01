De Rossi, gli ex compagni: «Un onore aver giocato con te». El Shaarawy posta il video dell'ultimo discorso

Martedì 7 Gennaio 2020, 21:02

«A nome dei calciatori mi sento di ringraziare Daniele per tutto quello che ha fatto nella sua straordinaria carriera. Ha non solo onorato al massimo la maglia azzurra e quella giallorossa e in questi pochi mesi quella del Boca ma ha onorato il gioco del calcio». Il presidente dell'Assocalciatori,, esalta Daniele De Rossi all'indomani del ritiro dell'ex capitano della Roma. Tommasi commenta la volontà di De Rossi di allenare: «So da tempo del suo interesse a intraprendere una carriera da tecnico, ha un esempio in famiglia di primissimo livello (il padre Alberto è l'allenatore della Primavera della Roma ndr) e soprattutto ha la qualità più importante che è la voglia di farlo. Però queste componenti non bastano, quella dell'allenatore è una carriera che non si improvvisa, piena di difficoltà». Sulla possibilità di sedere sulla panchina della Roma, Tommasi si mostra cauto: «Immagino che sia un suo sogno, ma non si deve correre....».«Che onore per me stare con te nello spogliatoio e lottare sul campo, in bocca al lupo per futuro, ti voglio bene Dani!!!». Cosìha voluto salutare, via social, l'ex compagno di squadra alla Roma e amico Daniele De Rossi, che ieri ha annunciato l'addio al Boca Juniors e al calcio giocato. Il brasiliano, ex difensore giallorosso ha accompagnato il messaggio ad uno scatto che lo ritrae abbracciato proprio con l'ex 16 romanista. Ma Castan non è stato l'unico a salutare De Rossi. Anche, si è unito ai saluti per l'ex compagno di squadra. «È stato un onore averti come compagno, ho imparato tanto al tuo fianco, sei stato un esempio per tutti quelli che ti conoscono. Ti faccio un in bocca al lupo per tutto. Sei un grande».Tra gli ex giallorossi c'è anche, ex portiere della Roma nella prima avventura di Luciano Spalletti nella Capitale, che ha dedicato un bel messaggio al suo vecchio compagno di squadra: «Un grande amico. Uno dei migliori con cui abbia mai giocato. Un vincente. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi tutti innamorati del calcio», ha scritto il brasiliano su Instagram.«Abbiamo condiviso momenti unici che conservo nel profondo del cuore ed attraverso il tuo modo di essere calciatore e uomo sei stato un punto di riferimento per squadra e tifosi. Da oggi lo sarai anche fuori dal campo! In bocca al lupo amico mio!!». Cosìvia Instagram saluta Daniele De Rossi, ex compagno alla Roma e in Nazionale che ieri ha dato l'addio al Boca Juniors e al calcio giocato.E sempre su Instagram Stephan El Shaarawy ha postato un video con l'ultimo discorso di Ddr nello spogliatoio romanista accompagnato da queste parole: «Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto ROMA ROMA ROMA !!! Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per mostrare una parte speciale dell’uomo che sei stato all’interno di questo gruppo. Questo sei tu: Gladiatore in campo e fuori. Grazie per tutto quello che hai fatto Danié! in bocca al lupo. Ti voglio bene❤️⚽️ #DDR16».