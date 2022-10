'Il Fenomeno', su Dazn il docufilm su Ronaldo: «Svelerà cosa accadde prima della finale mondiale del '98»

Un film-documentario su Luis Nazario da Lima, meglio conosciuto come Ronaldo, il Fenomeno brasiliano. Ad annunciarlo è Dazn: si tratta di una produzione Zoom Sports e Dazn Studios in collaborazione con Beyond Films, che sarà presentato in anteprima a Madrid il 14 ottobre. Il documentario risponde ad una serie di domande rimaste irrisolte per decenni: cosa è successo davvero prima della finale della Coppa del Mondo del 1998? E perché Ronaldo tagliò i capelli in modo assurdo nel 2002?

Il Fenomeno, un documentario sul vero Ronaldo

E ancora, come si è difeso da chi, a soli 24 anni, gli diceva che non avrebbe mai più giocato? Cosa ha significato raggiungere una fama stratosferica da giovane - diventando il Michael Jordan del calcio e firmando un contratto a vita con Nike? Una storia di resilienza, determinazione e piedi, raccontata in prima persona dallo stesso “Fenomeno”. Il documentario analizza gli incredibili alti e bassi vissuti dall’unico Greatest of All Time, "G.O.A.T", attingendo a interviste spontanee, filmati personali e testimonianze dirette di Ronaldo e della sua famiglia, nonché di compagni di squadra e rivali leggendari.

Da Maldini a Zidane e Roberto Carlos, le testimonianze

Nel documentario ci saranno dunque le testimonianze di grandissimi campioni come Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Diego Simeone, Paolo Maldini, Christian Vieri e Romario. Con il suo inconfondibile sorriso Ronaldo resta una leggenda e un'ispirazione per i giocatori e i tifosi di tutto il mondo. A proposito del film, Ronaldo ha dichiarato: «Realizzare questo documentario è stata un'esperienza emotiva e catartica: è un ritratto vero e proprio della mia vita. Viene dal cuore, tutto è sul tavolo senza nascondere nulla. Ripercorrere la mia carriera, compresi i momenti migliori e i periodi più difficili, è stato incredibile. Spero che i fan apprezzino questo film tanto quanto io ho amato realizzarlo».

Il Fenomeno è il primo dei tre film realizzati da DAZN Studios in occasione della Coppa del Mondo, a cui seguiranno Green Lions, l'appassionante storia mai raccontata degli eroi camerunensi della Coppa del Mondo FIFA del 1990 e Maradona 94: The Fall, uno sguardo esclusivo del dietro le quinte di una delle più grandi controversie della storia della Coppa del Mondo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 16:52

