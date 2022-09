Docufilm Milan, da Istanbul ad Atene: "Stavamo bene insieme" racconta l'epopea targata Ancelotti

di Massimo Sarti

L'epopea del Grande Milan di Carlo Ancelotti è arrivata al cinema con il docufilm «Stavamo bene insieme», la prima esclusiva produzione di Dazn per il grande schermo, realizzato con la produzione esecutiva Red Carpet e diretto da Mattia Molinari. Ieri c'è stata la Première a Milano presso l'Anteo Palazzo del Cinema. Poi l'opera sarà nelle sale il 13, 14, 15 e 16 ottobre (l'elenco dei cinema è su nexodigital.it). Il cuore del docufilm è l'emozionante ritrovarsi a San Siro di Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo. Sei amici, colleghi, compagni di squadra che «stavano bene insieme».

In platea altri rossoneri del recente passato, tra questi Dida (attuale preparatore dei portieri con Pioli), Serginho, Oddo, Brocchi, Pancaro e Montolivo. Il racconto è incentrato soprattutto sulle tre finali di Champions League che il Milan conquistò in quegli anni. Il trionfo di Manchester contro la Juventus ai rigori nel 2003, l'incredibile tonfo di Istanbul al cospetto del Liverpool nel 2005 e la rivincita di Atene sui Reds nel 2007 marchiata a fuoco da Superpippo Inzaghi. «Per noi, abbracciare quella Coppa, era il nostro unico, grande obiettivo», dice nel film Ambrosini, apprezzato talent di Dazne tra gli ideatori del progetto. A condividere i loro ricordi anche special guest come Carlo Ancelotti, l'allora ad del Diavolo Adriano Galliani, Rafa Benitez, ai tempi tecnico del Liverpool e l'ex portierone della Juventus Gianluigi Buffon.



