D'Aversa squalificato per 4 giornate dopo la testata a Henry. Un turno anche all'attaccante del Verona

di Redazione web

Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per 4 giornate l'allenatore Roberto D'Aversa per la testata al volto rifilata all'attaccante del Verona Thomas Henry. D'Aversa è stato esonerato dal Lecce all'indomani dell'increscioso episodio. Nelle motivazioni del giudice Gerardo Mastrandrea si sottolinea che D'Aversa à stato sanzionato «per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un assistente» dell'arbitro Chiffi.

Un turno anche ad Henry

Per Henry un turno di stop «per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione». Oltre ad Henry il giudice sportivo ha squalificato altri 8 calciatori, sempre per un turno: Nehuen Perez (Udinese), Lameck Banda (Lecce), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Josh Doig e Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Jacopo Fazzini (Empoli), Grigoris Kastanos (Salernitana), Stefano Sabelli (Genoa).

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Marzo 2024, 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA