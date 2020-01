Darko Kovacevic, l'ex attaccante di Juve e Lazio ferito a colpi di pistola: ecco come sta

Nos llegan noticias preocupantes desde Atenas. Darko, te deseamos una pronta recuperación 🙏#AurreraReala pic.twitter.com/zD6CV9uwUT — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 7, 2020

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 14:28

vittima di un: l'ex attaccante serbo, che in Italia ha vestito le maglie di, è statomentre si trovava nei pressi della sua casa di, in Grecia., 46 anni, sarebbe stato vittima di un agguato mentre stava salendo a bordo della sua auto, davanti alla casa di. Dopo il ritiro, infatti, l'ex centravanti serbo è rimasto sotto contratto dell', di cui oggi è dirigente. Stando a quanto testimoniato direttamente dal 46enne agli inquirenti, alcuni uomini lo avrebbero raggiunto per sparargli,ad una gamba., a quel punto, si è gettato a terra, facendo finta di aver perso conoscenza, e solo allora i suoi aggressori sono fuggiti a bordo di un'auto, che poi è stata ritrovata carbonizzata a vari chilometri di distanza. Le condizioni di salute disono comunque buone: l'ex attaccante è stato subito dichiarato fuori pericolo e sarà dimesso nelle prossime ore., classe 1973, in Italia ha giocato anche con le maglie di. In bianconero, da alternativa a Inzaghi, Del Piero e Henry, riuscì comunque a mettere a segno diversi gol, poi fu ceduto ai biancocelesti nell'ambito della trattativa che portò a Torino il cileno Marcelo Salas. A Roma, però, l'esperienza fu molto deludente e Kovacevic tornò presto alla, il club in cui segnò la maggior parte dei gol in carriera, specialmente in coppia col turco Kahveci Nihat, nell'anno in cui il club di San Sebastian sfiorò il titolo. Proprio il club basco, sui social, ha dedicato un pensiero al suo ex attaccante: «Ci arrivano notizie preoccupanti da Atene. Darko, ti auguriamo una pronta guarigione».