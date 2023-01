Danilo, l'avvocato della difesa bianconera: con lui la Juve è blindata, pronto il rinnovo

di Fabrizio Ponciroli

L’ultimo gol incassato dalla Juventus risale ad oltre tre mesi fa (8 ottobre, a San Siro contro il Milan). Da allora, complice anche il passaggio alla difesa a tre, la Vecchia Signora ha alzato un muro impenetrabile. Risultato: otto clean sheet consecutivi e secondo posto in classifica (in coabitazione con il Milan a -7 dal capolista Napoli).

In questi ultimi tre mesi, Allegri ha fatto ruotare tutti gli uomini a disposizione, trovando risposte confortanti da chiunque sia stato chiamato in causa. Tuttavia, il vero collante è risultato essere sempre Danilo. Il brasiliano, ormai, è diventato il leader incontrastato in campo, colui che tiene alta la concentrazione e guida i compagni. Quando serve, come contro l’Udinese, il 31enne jolly difensivo sa anche trasformarsi in un implacabile bomber. La rete che ha deciso la sfida con i friulani è stata la sesta dal suo approdo a Torino, sponda bianconera, nel lontano 2019. Non segnava in Serie A dallo scorso 13 febbraio 2022 contro l’Atalanta, ha scelto un buon momento per tornare al gol. L’ennesima qualità che certifica quanto sia importante Danilo per la Juventus (e viceversa).



Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA