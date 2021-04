Covid, Daniele De Rossi dimesso dallo Spallanzani

La febbre è andata via, la tosse si è attenuata. Sospiro di sollievo per Daniele De Rossi. L'ex centrocampista della Roma e membro dello staff della Nazionale è stato dimesso dallo Spallanzani, confermano all'Ansa fonti della famiglia. De Rossi era ricoverato per la positività al Covid da giovedì ma i responsabili sanitari dell'ospedale romano sin dai primi giorni avevano parlato di miglioramenti e oggi hanno deciso di rimandare l'ex calciatore a casa, dove proseguirà le cure previste.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 18:56

