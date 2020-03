Coronavirus, Norimberga: «Non vogliamo ospitare Germania-Italia»

La città di Norimberga si è pubblicamente schierata per l'annullamento dell'amichevole Germania-Italia di calcio, prevista il 31 marzo nella città bavarese. Lo riferisce Bild nella sua edizione on line, che motiva la scelta con il timore dell'arrivo di tifosi italiani. «Sulla base delle informazioni che abbiamo allo stato attuale, la città di Norimberga è a favore di una disdetta della partita fra i due Paesi. Ci si aspetta infatti che molti fans verrebbero proprio dall'area a rischio del Norditalia», ha affermato una portavoce del Comune tedesco. La decisione, in realtà, sarà presa soltanto mercoledì prossimo.

Un altro esponente comunale, Peter Pluschke, sottolinea che la città non abbia ancora dato alcuna indicazione per far saltare la partita e aggiunge che nel giro di una settimana la situazione potrebbe anche essere cambiata. Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 19:39







© RIPRODUZIONE RISERVATA