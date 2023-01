Diretta Roma-Genoa 0-0, Dybala entra in campo al posto di Pellegrini

La Coppa Italia della Roma prende il via: stasera alle 21 gli uomini di Mourinho, che torna sulla panchina giallorossa dopo le due giornate di squalifica in Serie A, affronteranno la squadra di Gilardino in uno scontro diretto che vale i quarti di finale. La competizione, entrata nel vivo martedì sera, ha già regalato sorprese: il Torino, posizionato nella stessa parte di tabellone dei giallorossi, ha eliminato il Milan, l'Inter invece si è affermato sul Parma solo nei tempi supplementari. I giallorossi cercheranno di arrivare in fondo: non vincono il torneo dal 2008, e l'ultima finale risale a nove anni fa. Probabile un'occasione per Bove e Kumbulla con Solbakken che spera nell'esordio. Il Grifone, rinato con l'arrivo del nuovo tecnico, arriva alla gara dopo la sosta del campionato di B e proverà a mettere in difficoltà i padroni di casa in uno stadio strapieno: ex della partita Kevin Strootman. La vincitrice dell'incontro dell'Olimpico affronterà una tra Napoli e Cremonese, gara che si disputerà il prossimo 17 gennaio alle ore 21:00 al Maradona.

Le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Solbakken.

Genoa (4-3-3): Martinez, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Coda, Gudmundsson.

Dove vedere Roma-Genoa in tv e streaming

La gara tra Roma e Genoa sarà visibile in chiaro su canale 5, con calcio d'inizio alle ore 21:00. Diretta in streaming su Mediaset Infinity.

