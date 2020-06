Coppa Italia, no supplementari: i rigori in caso di parità

Adeso c'è l'ufficialità. Semifinali di Coppa Italia: fischio d’inizio alle 21 e passaggio direttamente ai rigori se il risultato fosse in parità al 90’. Non ci saranno supplementari per le due sfide di domani e sabato e per la finale di Coppa Italia, ma si andrà nel caso direttamente ai rigori.



Il Consiglio della Lega di A ha approvato, solo per questa stagione, una modifica al regolamento della Coppa. In caso di parità nelle due semifinali di ritorno che restano da giocare (Juve-Milan, andata 1-1, e Napoli-Inter, andata 1-0) anche nei numeri dei gol, tra andata e ritorno, si va direttamente ai rigori. La rinuncia ai supplementari vale anche per la finale di Roma di mercoledì 17. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 19:31



