Giuseppe Rizza, l'ex Juve ricoverato per un'emorragia cerebrale. I messaggi social di Marchisio, Giovinco e Totti

Paura per il calciatore Giuseppe Rizza, 33 anni, ex Juventus. Il giovane, un passato nelle giovanili bianconere e all'epoca compagno di Claudio Marchisio e Sebastian Giovinco, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania, dopo essere stato colto all'improvviso da un'emorragia cerebrale.



Rizza ha avuto un malore improvviso ed è ora ricoverato nel reparto di rianimazione. L'ex compagno Marchisio, con un video sul suo profilo Instagram, ha mostrato la sua vicinanza: e non è stato l'unico, tra ex compagni e amici.

Ciao Peppe, sono Seba. Ma che fai? Dai, sveglia, che appena riusciamo ci vediamo. Ti mando un forte abbraccio

, le parole di Sebastian Giovinco.

In campo aveva tanta grinta, sono sicuro che lotterà per ritornare con noi. Incrociamo le dita e aspettiamo Peppe

, dice invece Mimmo Criscito. Anche Francesco Totti ha detto la sua:

Tieni duro e non mollare, daje Giuseppino







Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 20:08

«Ciao Peppe, spero che questo messaggio possa darti la forza di tornare tra noi, come quando in campo non mollavi mai, correvi tantissimo e davi tutto per la tua squadra. Non mollare perché devo venirti a trovare, ok? Un abbraccione».