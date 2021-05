Conte saluta l’Inter: c’è l’accordo sulla buonuscita. Anche Simone Inzaghi tra i possibili sostituti

Dopo uno scudetto vinto, Conte lascia l’Inter. Come da programmi, è stato raggiunto l’accordo sulla buonuscita: il manager salentino incasserà 7 milioni di euro, circa la metà del suo ingaggio previsto per l’ultimo anno di contratto. L’ex ct azzurro è quindi libero di firmare con un’altra squadra. L'interesse del Real Madrid è concreto, e in Premier, a partire dal Tottenham, gli estimatori non mancano.

Per quanto riguarda invece i successori di Conte all'Inter, il casting di Marotta e Ausilio resta allargato. Allegri si conferma il preferito dell'ad nerazzurro, ma in questo momento è la Juventus la squadra più vicina al livornese. Agnelli, infatti, vuole il ritorno di Max per ripartire in grande stile, dopo una stagione deludente con Pirlo in panchina. Attenzione quindi per i nerazzurri ad Inzaghi e Sarri. L’attuale tecnico della Lazio è ritenuto il profilo ideale per il 3-5-2.

Casa Napoli

Da Milano a Napoli: si avvicina l’arrivo dell’ex Roma e Inter, Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha dato ampia disponibilità a De Laurentiis ed è pronto a firmare quel contratto biennale, con opzione, discusso nelle scorse settimane

