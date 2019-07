Chambly, dieci sponsor sulla maglia per l'esordio in Ligue 2

Martedì 30 Luglio 2019, 20:22

Lo, il clubdivenuto noto per la finale mancata nell'edizione 2017-18 della, torna a far parlare di sè.A circa un anno dall'impresa sfiorata di affrontare i campioni del, il club francese (fondato verso la fine degli Anni ’80 dai tifosi interisti d'Oltralpe) è pronto ad un’altra grande sfida: nella stagione 2019-2020 parteciperà infatti per la prima volta nella sua storia alla, seconda divisione francese.Il club nerazzurro ha così deciso di cambiare look in vista della nuova avventura e soprattutto si è “messo” sulla maglietta parecchi sponsor. La squadra ha presentato le nuove divise per la stagione 2019-20 (a trent’anni esatti dalla sua fondazione) e ha fatto parlare di sé per i numerosi sponsor presenti, dieci per l'esattezza, giustificando la discutibile scelta in maniera onesta e senza tirarsi indietro: “Scusate per i tanti sponsor, ma ci servono soldi!”.Lochiede dunque scusa ai propri tifosi per l'esagerata pubblicità sulle maglie dei calciatori. Sui social ovviamente non si fa altro che parlarne e lo, tornando in questo modo alla ribalta, sembrerebbe aver colto già la prima vittoria stagionale.