Calciomercato, non solo Vlahovic e Gosens: Cabral alla Lazio in extremis. Tutti i colpi dell'ultimo giorno

Si è appena conclusa la sessione invernale di calciomercato. Tante le squadre di Serie A che hanno provato a rinforzarsi fino all'ultimo istante concesso all'Hotel Sheraton di Milano. In un mercato che sicuramente verrà ricordato per gli acquisti delle Big con Dusan Vlahovic alla Juventus, Robin Gosens all'Inter e Sergio Oliveira alla Roma, ecco gli ultimi colpi del mercato invernale.

Questi i colpi dell’ultima giornata che ha visto tra gli altri il passaggio di Pandev al Parma, le ufficializzazioni della Juve di Zakaria e della cessione di Bentancur e Kulusevski al Tottenham, l’arrivo al Torino di Demba Seck, di Mihaila all’Atalanta e quello in extremis alla Lazio di Cabral.

Nel frattempo l'Atalanta, cecra di costruire l'attacco del futuro, complice anche l'indisponibilità di Ilicic per problemi legati alla depressione. E, dopo, Boga gli orobici hanno chiuso l'affare per l'esterno offensivo Valentin Mihaila. L'attaccante arriva dal Parma con la formula del prestito oneroso a un milione di euro e con un obbligo di riscatto fissato ad 8. Il giocatore rumeno è approdato a Bergamo per sostenere le visite mediche prima di firmare il contratto con la società nerazzurra.

Anche il Torino nelle ultime ore di mercato ha deciso di comprare un esterno offensivo. Dopo gli arrivi di Fares, Ricci, Pellegri ecco che alla corte di Juric arriva Demba Seck dalla Spal. Nella notte accelerata decisiva per l'accordo che porterà nelle casse della squadra ferrarese 5 milioni di euro. L'esterno classe 2001 va sopperire all'infortunio di Fares e la partenza in direzione Salernitana di Verdi.

Ma a far parlare è sicuramente anche l'addio alla Serie A di Goran Pandev. Quello del macedone ex Lazio e Inter, però, potrebbe essere soltanto un arrivederci. È, infatti, il colpo a sorpresa del Parma che ha voglia di tornare il prima possibile nella massima serie, dopo il colpo Simy strappato dalla Salernitana e l'esperienza tra i pali di Buffon. Per Pandev un contratto fino a fine stagione.

Una Salernitana tra le più attive di questo mercato per cercare di risollevare un classifica che in questo momento la vede retrocedere. Il Ds Walter Sabatini ha lavorato in tutto il mese di gennaio per regalare l'obiettivo salvezza al neo presidente Iervolino. Dopo gli acquisti di Radovanovic, Viana, Dragusin, Mousset, Bohinen, Fazio, Ederson, Verdi, Mazzocchi e Sepe, però, il mercato dei granata potrebbe ancora non essere terminato. Negli ultimi minuti di trattative infuocate, infatti, Diego Perotti potrebbe essere il nome che infiammerebbe i tifosi. L'ex Roma, svincolatosi dal Fenerbache, potrebbe firmare nei prossimi giorni a mercato già concluso.

Il colpo finale, però, è stato quello di Cabral alla Lazio. Negli ultimi minuti di mercato Igli Tare ha trovato l'accordo con lo Sporting Lisbona per il trasferimento di Jovane Cabral: un milione per il prestito e 7 per l’eventuale riscatto. Il giovane attaccante prenderà 1 milione e mezzo a stagione. Firma del contratto arrivata in extremis, visto che le parti si sono accordate a 3 minuti dalla fine delle trattative.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 20:35

