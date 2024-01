Calciomercato live, ultime notizie oggi: Juventus, domani le visite di Djalò. Fiorentina e Bologna su Castro del Velez. Napoli, sprint per Lukic

Mancano solo 10 giorni alla fine di gennaio e con esso anche il calciomercato invernale si appresta a concludersi. Ci sono ancora giorni per le squadre di Serie A per rinforzarsi, con la Juventus che è pronta a migliorare il proprio reparto arretrato grazie all'arrivo di Tiago Djalò che domani svolgerà le visite mediche. Il Napoli continua a cercare un centrocampista centrale e gli sforzi si sono concentrati sull'ex Torino Sasa Lukic. Il Bologna continua a seguire Santiago Castro del Velez, per cui si sta interessando anche la Fiorentina. Ecco le ultime notizie di calciomercato in diretta.

Calciomercato live ultime notizie oggi: Juve, tutto su Koopmeiners. Milan, Pioli: «Lavoriamo per un difensore». Napoli, Ngonge ha firmato

Juve, dentro Dialò fuori Kean

Atteso in serata Tiago Dialò che sosterrà le visite mediche domani al JMedical. Mentre sono ore cruciali per Kean, ad un passo dall’Atletico Madrid.

Popovic al Monza?



A un passo dalla definizione si complica l’operazione Popovic per il Napoli. Il Frosinone, che avrebbe dovuto tesserarlo, non ha uno slot da extracomunitario libero. Azzurri alla ricerca di un altro club per l’operazione in sinergia, contatti avviati con il Monza.

Juventus, domani le visite di Djalò

I bianconeri si preparano ad accogliere il centrale portoghese del Lille che domani sarà a Torino per svolgere gli esmai medici.

Bologna, avanti per Castro

I rossoblù vogliono rinforzare l'attacco con l'arrivo dell'argentino, ma sulle sue tracce c'è anche la Fiorentina che è pronta a sferrare l'assalto in caso gli emiliani si tirino fuori.

Napoli, Lukic nel mirino

Il centrocampista ex Torino è finito nelle mire di Meluso che ha intenzione di migliorare la linea mediana in queste settimane.

