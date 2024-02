Cagliari-Lazio 0-1: Nandez ci prova al volo, ma il tiro riesce male e finisce fuori

Una sconfitta, un pareggio e tre vittorie nelle ultime giornate per la Lazio che oggi affronta il Cagliari. Destini diversi, ma stesso obiettivo: fare punti. Da una parte per ritornare in zona Champions League e mettere il sale sulla coda dell'Atalanta e della Roma. Dall'altra cercare di allontanare la zona retrocessione che mette sempre più paura. Maurizio Sarri cercherà di farlo affidandosi a Immobile in avanti, mentre Ranieri punta su Lovumbo e Petagna.

Cagliari-Lazio, Immobile per la svolta: Ciro cerca il successo e il 200° gol in A

