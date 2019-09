Cafu, un post dopo la morte del figlio Danilo: «Grazie a tutti per il sostegno»

Dopo la tragedia, è il momento per i ringraziamenti. Cafu, dopo la prematura scomparsa del figlio Danili, si è rivolto a tutto coloro che in questi giorni gli sono stati vicino. Lo ha fatto con un post su Instagram







«Io e la mia famiglia vogliamo ringraziarvi per tutto il supporto! Grazie per i vostri messaggi, per la vostra preoccupazione e per tutto il vostro affetto. Sto leggendo tutti i messaggi, ma sfortunatamente non sarò in grado di rispondere a tutti!». Marcos Cafu con queste parole in un post su Instagram, ha voluto ringraziare per i tanti messaggi di cordoglio e sostegno che sono arrivati in seguito alla morte del figlio 30enne Danilo a causa di un infarto. «Il vostro supporto sta facendo la differenza nel mio recupero e in quello della mia famiglia. Che tutti possano continuare a pregare per noi. Il vostro sostegno ci rafforza!», ha aggiunto Cafu postando una foto insieme al figlio.

Sabato 7 Settembre 2019, 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA