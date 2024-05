Rissa tra studenti di scuola media, la prof cerca di dividerli: buttata a terra con un pugno in faccia mentre i compagni riprendono la scena

di Redazione Web

Due studenti di scuola media sono impegnati in una violenta lite nel bel mezzo della classe e tra i compagni c'è chi osserve e chi riprende col telefonino. La prof si avvicina con l'intenzione di pararsi tra loro, interrompere la rissa e dividerli, ma non è abbastanza e finisce per diventare la vittima: uno degli alunni la afferra con entrambe le mani e la getta a terra, senza nemmeno distogliere lo sguardo dall'altro ragazzo.

La vicenda è avvenuta lo scorso lunedì, 20 maggio, in un istituto a El Paso, nel Texas (Stati Uniti). La ripresa mostra chiaramente l'aggressione all'insegnante e i successivi pugni tra gli studenti.

El Paso, Texas



“A video showing a fight inside a classroom at a Socorro ISD middle school is making the rounds on social media... The fight happened Monday, May 20 at Hurshel Antwine Middle School”



- KTSM El Paso

https://t.co/Jb4melmTev — The Daily Sneed™ (@Tr00peRR) May 20, 2024

La vicenda

Uno degli studenti era già impegnato a caricare un pugno per il compagno quando la prof si è inserita tra loro due, cercando di usare il proprio corpo per dividerli ed evitare che la situazione peggiorasse.

Non appena l'insegnante è fuori dai giochi, il ragazzo si lancia sull'altro nel tentativo di sopraffarlo e comincia a prenderlo a pugni sulla schiena e sulla nuca. Poi lo scaraventa su uno dei banchi, e i compagni - che già si erano alzati, le mani sulla bocca per lo choc - cominciano a disperdersi per la classe, cercando di allontanarsi.

Nessuno si è avvicinato alla prof per aiutarla, e poco dopo la vediamo rialzarsi da sola. Questa volta si tiene distante dagli studenti che si stanno ancora picchiando e cerca di allontanare gli altri per tenerli al sicuro. Finalmente arrivano altri due membri dello staff della scuola, che riescono a dividere i due. La preside ha dichiarato che si tratta di un incidente isolato e che i ragazzi dovranno rispondere al consiglio di amministrazione e alla legge, come riporta il DailyMail.

