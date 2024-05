Ilary Blasi, idratazione prima di tutto. La maschera anche in aereo: «Un'altra avventura insieme». Ma non è con Bastian Muller

di Redazione web

Ilary Blasi, da quando fa coppia fissa con il suo compagno Bastian Muller, ha riscoperto la voglia di viaggiare e visitare il mondo. Ilary ha pubblicato diverse storie in cui fa sapere ai suoi fan di essere nuovamente in partenza ma, come sempre, senza svelare la destinazione. Con lei non c'è l'imprenditore tedesco.

Ilary Blasi in viaggio

Ilary Blasi è di nuovo in partenza verso un'altra destinazione che svelerà solamente una volta arrivata. La conduttrice lo fa sempre quando parte per una nuova vacanza: prima, posta le foto in aeroporto, poi, mentre è in volo e, infine, quando è arrivata nel luogo dove era diretta. Ilary è tornata da poco da un viaggio incredibile in Cappadocia, Turchia, dove ha festeggiato il suo 43esimo compleanno insieme a Cristian, Chanel e Isabel Totti e, ovviamente, al suo Bastian Muller.

La notte di Ilary

Ilary Blasi ha fatto sapere ai suoi follower di essersi messa a letto poche ore fa, ma prima, è bene idratare la pelle. Quindi, registra una storia Instagram al buio e con una maschera di tessuto sul viso e, mentre spalma e fa aderire tutti i lembi della maschera, scrive: «Mentre tutti dormono, io mi maschero».

