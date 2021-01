Roma-Spezia, sulla Rai il commento è dell'ex laziale Giordano: tifosi romanisti furiosi

Bruno Giordano, la storica bandiera laziale, commenta Roma-Spezia di Coppa Italia a 4 giorni da uno dei derby più umilianti della storia giallorossa, vinto dalla Lazio 3-0. La partita, trasmessa su Rai 2, ha riservato una sorpresa amara a tutti i tifosi romanisti. Infatti il commento tecnico del match è stato affidato all' ex giocatore della Lazio, e la notizia non è stata presa bene come si legge sui social.

“Ma la Roma ce l’ha una società in grado di farsi rispettare? Un dirigente che si occupi di queste cose?” oppure “Quella di Bruno Giordano è una casualità o siamo su Scherzi a Parte?”. E ancora: "Mancano solo Paolo Di Canio e Alessandro Nesta". Infine: “Guardate che quando noi romanisti ci lamentavamo per la frequenza di commentatori laziali su Sky e dicevamo ‘alla prossima chi ce date, #BrunoGiordano?’ Eravamo ironici”.

