Roma-Spezia diretta live ore 21:15: le formazioni, Pellegrini a centrocampo con Villar. Italiano lancia Saponara

Dopo la brutta sconfitta nel derby, la Roma affronta gli ottavi di finale di Coppa Italia contro Lo Spezia all'Olimpico. In difesa torna Kumbulla con accanto Cristante. A centrocampo accanto a Villar ci sarà Pellegrini mentre in attacco spazio Mayoral con Pedro e Mkhitaryan alle spalle. Italiano si affida a Saponara mentre in attacco Galabinov sarà affiancato da Agudelo e Farias.

Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.

All: Fonseca

Spezia: Krapikas; Vignali, Ismajli, Erlic, Ramos; Deiola, Leo Sena, Maggiore; Saponara, Galabinov, Agudelo

All: Italiano

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 20:18

