Berlusconi, quella volta che non volle esonerare Mihajlovic dal Milan «perchè aveva cinque figli»

di Redazione web

Sono anche i collaboratori di Silvio Berlusconi a custodire ricordi intimi e preziosi della vita del Cavaliere, spentosi oggi all'età di 86 anni. Come quando, nella stagione calcistica 2015-2016, lo chiamarono da Milanello, invitandolo a esonerare il mister di un Milan che non stava brillando in campo: Sinisa Mihajlovic, scomparso nel dicembre scorso all'età di 53 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia. «Lo chiamarono, eravamo a Palazzo Grazioli - ricorda all'Adnkronos Carlo Garzia, ex collaboratore dell'ufficio studi e comunicazione voluto da Berlusconi in quello che a lungo è stato il quartier generale di Fi a Roma, nonché abitazione capitolina dell'ex premier - gli dissero che era arrivata l'ora di cambiare allenatore, e lui rispose semplicemente: 'non posso mandare a casa uno che ha 5 figlì. Io rimasi sorpreso, profondamente colpito: Mihajlovic non guadagnava certo due 'spiccì al Milan, ma Berlusconi si poneva il problema del sostenimento della famiglia, di fatto contrastando una sua 'cacciatà dalla panchina del Milan: avrei voluto vedere le facce all'altro capo del telefono».

Silvio Berlusconi morto, i meme e «Quella volta che il Cavaliere...». Ecco alcuni momenti iconici dell'ex premier

<iframe src="https://e.infogram.com/1725959d-7f0b-41d6-a04c-538fb0b0e538?src=embed" title="silvio_berlusconi" width="555" height="2035" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none;" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Il racconto di un collaboratore

Ma è lo stesso Garzia ad essere protagonista di un siparietto con il Cavaliere. «Le giornate di lavoro all'epoca erano lunghissime. Il giorno dell'accaduto, io ero arrivato a Palazzo Grazioli alle 8 saltando la colazione - ricorda Garzia - e tirai dritto fino alle 23,

quando finalmente venne servita la cena.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA