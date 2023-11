Benfica-Inter 3-3, pagelle: Bisseck da incubo, Arnautovic convince. Frattesi c'è

di Alessio Agnelli

Impresa dell'Inter al da Luz di Lisbona in Champions League: chiude in svantaggio di tre reti il primo tempo (tripletta dell'ex Joao Mario) e rimonta di altrettante nel secondo, e contro il Benfica finisce 3-3 con i nerazzurri già qualificati per gli ottavi ma autori di una prova d'orgoglio notevole nel secondo tempo. Tripletta dell'ex João Mário al 5', 13' e 34' del primo tempo. Nella ripresa la rimonta nerazzurra con Arnautović 6' del st, Frattesi al 13' del st e Alexis Sánchez al 27' del st.

LE PAGELLE

AUDERO 6,5 Serataccia per il doppio debutto con l’Inter e in Champions League. Incassa 3 reti in 34 minuti dall’ex nerazzurro Joao Mario, senza colpe a referto. Mette la sua firma sul 3-3, volando nel finale su Di Maria.

BISSECK 4,5 Prima un tentativo di fuorigioco mal riuscito e il via libera a Tengstedt per l’assist dell’1-0. Poi il mancato rinvio nell’azione del raddoppio e una reattività da gatto di marmo nella carambola del 3-0. Mezzo punto in più per l’assist del 3-1.

DE VRIJ 6,5 Con la fascia al braccio e l’ultimo a mollare nei 3 dietro. Bisseck ed Acerbi non l’aiutano, lui tiene botta con Tengstedt e con chiunque gli capiti a tiri, limitando i danni. (31’ st Dimarco sv)

ACERBI 6 Crolla nell’azione del 3-0, messo a sedere dal danese Tengstedt. Si rialza in corso d’opera, disegnando il cross del 3-2 per Frattesi.

DARMIAN 6 Sull’1-0 di Joao Mario non stringe subito, arrivando tardi.

FRATTESI 7 Una prima frazione a lottare quasi da solo in mezzo. Una ripresa impreziosita dal gol del 3-2, il 1° in Champions in carriera. Combattente.

ASLLANI 5 L’esatto contrario di Calhanoglu: timido, impacciato e sempre in orizzontale nelle trame. Poi, a completare il disastro, la palla persa che innesca il 3-0. Altra chance fallita.

KLAASSEN 5 Di Mister 1-0 nessuna traccia. Giustifica le continue esclusioni di Inzaghi con una prestazione impalpabile, sotto gamba. (23’ st Barella 6,5: un palo nel recupero)

CARLOS AUGUSTO 6 Dietro tiene su Di Maria ed Aursnes. Davanti rende la pariglia, concedendosi anche un paio di conclusioni.

ARNAUTOVIC 7 Personalità e vis pugnandi. Lotta fino al cambio, facendosi murare un’occasionissima da Trubin, ma riscattandosi con il gol del 3-1, il 1° in nerazzurro, innescando la remuntada. (23’ st Thuram 6,5: subito il rigore guadagnato)

SANCHEZ 6,5 Fantasmino ingiustificato fino al rigore del 3-3, trasformato con freddezza spiazzando Trubin. Chiude in crescendo. (34’ st Lautaro sv)

INZAGHI 6,5 Ne cambia 8 su 11 rispetto a Torino. Il 1° tempo è uno shock, il 2° una prova di forza con 3 gol rimontati. Sempre primo, a pari punti con la Real Sociedad.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA