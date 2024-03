Europa League, pari e rammarico a Lisbona contro lo Sporting: Scamacca firma l'1-1

di Redazione web

Botta e risposta tra Sporting Lisbona e Atalanta al «José de Alvalade» nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Colpita a freddo da Paulinho, la squadra bergamasca accumula occasioni ma viene stoppata anche da due pali nella propria rabbiosa reazione, culminata nel pari di Scamacca nel finale di primo tempo.

Nel secondo, più equilibrato, un legno per parte e precisione che risente della stanchezza della quarta sfida in 11 giorni per entrambe; 1-1 e si decide tutto a Bergamo giovedì 14, anche perché nel finale un offside millimetrico vanifica la prodezza di Touré. Gasperini punta al tridente addirittura con cinque variazioni dal 1' rispetto alla gara persa col Bologna: Musso per Carnesecchi, Hien per Scalvini, Holm per Zappacosta, Ederson per Pasalic, Miranchuk per Koopmeiners e Scamacca per De Ketelaere. In avvio Djimsiti libera l'area dall'incursione di Edwards, autore dell'1-1 a Bergamo nel girone il 30 novembre scorso, e al tredicesimo non sblocca una sfida tatticamente chiusa nemmeno il collo esterno di Ederson sull'angolo di Lookman allontanato di testa da Coates. A tre minuti dal ventesimo, Holm e Hien lasciano la zona scoperta e Trincao può lanciare Paulinho al diagonale mancino in corsa del vantaggio portoghese. A metà primo tempo i due pali prima di Holm, che riprende un'azione di Lookman colpendo la base in diagonale dopo aver saltato Reis, e poi di Scamacca, che approfitta dell'appoggio di Ederson per incrociare un destro potente appena da fuori. Ma è lo stesso romano, secondo gol ai Leoni dopo quello a Bergamo, a riequilibrare il punteggio nei pressi del quarantesimo, sfruttando la pressione di Lookman e l'assist di Miranchuk su un retropassaggio di Quaresma che lascia i compagni spiazzati.

La ripresa si apre con l'incertezza di Kolasinac e il tiro di Catamo che non coglie Musso impreparato, mentre al quarto d'ora resta fermo al palo anche Lookman, rientrato sul destro dopo un tunnel a Quaresma sul suggerimento in verticale di Ruggeri. Stessa sorte, poco dopo, per Coates, salito più in alto di tutti sulla punizione da destra di Trincao. Nella stessa specialità, invece, per gli ospiti non inquadra lo specchio Kolasinac in ottima posizione sul cross di Ederson alla mezzora. A nove minuti dal 90' il fuorigioco, confermato dal goal check, smorza l'esultanza di Touré: Israel gli esce male sui piedi, la rovesciata del maliano finisce in porta ma è tutto inutile. Cala il sipario su un match che né Gyokeres né i subentrati bergamaschi, tra cui Koopmeiners e De Ketelaere, riescono a incidere.

