La retrocessione in Serie C dell'Ascoli ha fatto esplodere la rabbia degli ultras bianconeri. Al termine della gara contro il Pisa (inutile vittoria del Picchio per 2-1 viste i concomitanti successi di Bari e Ternana in ottica salvezza) si sono registrati scontri e tafferugli con le forze dell'ordine all'esterno dello stadio Del Duca. Le squadre sono state costrette a rimanere dentro l'impianto fino a serata inoltrata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 11:40

