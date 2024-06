Movida violenta, rissa tra due gruppi di ragazzi tra la folla in centro a Roma: «Oggi che serve, la polizia non c'è»

Ennisama serata di movida violenta a Roma, nel quartiere Trastevere. Due gruppi di ragazzi che si affrontano, si spingono e si colpiscono tra la folla radunata sugli scalini di piazza Trilussa, mentre qualche amico cerca di dividerli. Il video, ripreso da alcune ragazze che si sentono parlare in sottofondo, è stato diffuso sui social dalla pagina Welcome to Favelas. «Oggi che serve - dicono le giobvani - la polizia non c'è».

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Giugno 2024, 15:31

