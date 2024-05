Genoa-Samp, la guerriglia ultrà continua: 4 blucerchiati accoltellano tifoso rossoblu in un bar. Il video degli scontri in strada

Dopo gli scontri di ieri continua la violenza tra i tifosi della Sampdoria e quelli del Genoa. Nel pomeriggio quattro ultrà blucerchiati sono entrati in un bar a Nervi, in via Oberdan, e hanno accoltellato a un braccio un genoano. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in codice giallo al San Martino. I tifosi, durante la rissa, hanno danneggiato il locale. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. I quattro tifosi sono stati fermati e portati in questura.

Le violenze tra tifosi di calcio a Genova sono andate avanti nella notte dopo l'assalto di un centinaio di ultras della Sampdoria contro un gruppo di genoani che guardava la partita in un club di piazza Alimonda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA