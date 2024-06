Enrico Viggi è stato ucciso dal freddo. L'autopsia: «Morto per ipotermia poche ore dopo la scomparsa»

di Redazione web

Com'è morto davvero Enrico Viggi, il 47enne scomparso a Bologna e trovato morto lo scorso 14 marzo in un parco? La consulenza medico legale, affidata dalla Procura al dottor Paolo Fais, ha stabilito la causa del decesso dell'uomo, trovato cadavere nel parco dei Trecento Scalini, sui colli di Bologna, dopo settimane di ricerche e dopo che il fratello Fabio ne aveva denunciato la scomparsa ai primi di febbraio, con un appello sui social e alla trasmissione Chi l'ha visto.

Enrico Viggi è morto di freddo

Viggi, secondo il medico legale, sarebbe morto di freddo: la relazione parla di morte dovuta a ipotermia. Nonostante la positività ad antidepressivi e alcol, la relazione esclude un esito letale per intossicazione, dal momento che le quantità di sostanze non erano tali da provocare il decesso, ma avrebbero favorito l'ipotermia.

Morto poche ore dopo la scomparsa

Secondo l'autopsia, il decesso è contestuale al periodo di scomparsa: la permanenza in ambiente freddo di una persona con abbigliamento inadeguato ha condotto alla morte nell'arco di alcune ore. Sul cadavere, in avanzato stato di decomposizione, non c'erano traumi. Il medico legale ritiene più probabile l'ipotesi di un suicidio di una persona con problemi psichiatrici e con una storia di tossicodipendenza. La Procura (pm Elena Caruso) ha un fascicolo aperto contro ignoti e dovrà svolgere le proprie valutazioni. La famiglia di Viggi, che dall'inizio della vicenda chiede di fare verità sulla morte, è assistita dall'avvocata Barbara Iannuccelli.

