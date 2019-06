Roma, accordo trovato con lo Shakhtar: Fonseca arriva lunedì

La Roma ha trovato l'accordo con lo Shakhtar per liberare Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese sarà quindi il nuovo tecnico dei giallorossi ed è atteso nella Capitale lunedì.



Manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore e, risolto qualche dettaglio, lunedì potrebbe già essere nella Capitale per la presentazione. Il tecnico portoghese si è liberato dalla Shakhtar Donetsk grazie al pagamento della clausola rescissoria di 2 milioni di euro saldata dalla Roma (inizialmente il presidenteAchmetov chiedeva 3 milioni), l'allenatore rinucerà ad alcuni bonus, mentre al suo staff saranno riconosciuti per intero.



Dopo i no di Conte e Gasperini rifilati a Pallotta, sarà compito di Fonseca (ottavo allenatore dell'era americana) restituire entusiasmo a una piazza reduce da una stagione fallimentare in cui non è stata centrata la qualificazione in Champions. Il tecnico porterà con se anche parte del suo staff e firmerà con i giallorossi un contratto di tre anni (possibile 2 con opzione per il terzo) a circa 2,5 milioni a stagione. Venerdì 7 Giugno 2019, 12:36







