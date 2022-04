Ancelotti campione con il Real Madrid, è record: primo allenatore a vincere i 5 maggiori campionati europei

Carlo Ancelotti da record. L'allenatore italiano ha vinto oggi il campionato spagnolo con il Real Madrid, diventando il primo tecnico in grado di trionfare nelle top cinque leghe d'Europa. Ancelotti, infatti, in carriera ha vinto il campionato con il Milan in Italia (2003/04), con il Chelsea in Inghilterra (2009/10), con il Paris Saint-Germain in Francia (2012/13) e con il Bayern Monaco in Germania (2016/17).

La vittoria della Liga con il Real è arrivata grazie al 4-0 sull'Espanyol, con doppietta di Rodrygo e gol di Asensio e Benzema. Ai blancos bastava evitare la sconfitta per non dare al Barcellona, terzo in classifica, alcuna possibilità di recuperare per la corsa al titolo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Aprile 2022, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA