Ancelotti in lacrime per la laurea ad honorem a Parma. Sacchi: «Era già un professore»

Applausi per Carlo Ancelotti nell'aula magna dell'’Università di Parma. L'ateneo ha conferito all'ex calciatore e attuale tecnico del Real Madrid la Laurea Magistrale ad honorem in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate.

Presente Arrigo Sacchi

Ad assistere alla cerimonia anche Arrigo Sacchi allenatore di Ancelotti nel Milan tra gli anni Ottanta e Novanta. «Carlo Ancelotti era già un professore del calcio, adesso lo hanno autenticato», ha detto l'ex ct della Nazionale.

Le lacrime

Non ha trattenuto le lacrime quando il rettore Paolo Andrei lo ha proclamato dottore. «Qualcuno - ha detto - potrebbe dire che mi sono laureato avendo fatto pochi esami, in realtà ne ho fatti tanti e ne continuo a fare. Dirò ai miei giocatori che possono chiamarmi dottore».

La carriera

Ancelotti ha ripercorso la sua lunga carriera, cominciata proprio a Parma, quando a 15 anni vi si trasferì dalla sua Reggiolo (Reggio Emilia) per giocare nella primavera crociata. Da lì una carriera costellata di innumerevoli successi, prima come calciatore, poi come allenatore. «In un gruppo di lavoro - ha detto nella sua lectio magistralis - il leader deve avere la forza di delegare per responsabilizzare e motivare i suoi collaboratori, perché la forza di un gruppo è sempre più forte di quella di un individuo solo. Il mio è stato un viaggio lunghissimo, bello e appassionante, è una passione non ha mai rappresentato né un sacrificio né un lavoro, era così a 15 anni, è così oggi»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 13:34

