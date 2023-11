Aldo Bet, morto l'ex calciatore campione d'Italia col Milan: aveva 74 anni

di Redazione web

È morto Aldo Bet, ex calciatore italiano, campione d'Italia con il Milan nel 1979. È deceduto a 74 anni a Varese, dove era ricoverato in seguito all’aggravarsi della malattia che l’aveva colpito qualche tempo fa.

Chi era

Nato nel 1949, era un difensore con grandi qualità fisiche. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, passò alla Roma di Helenio Herrera nel 1968 e ci rimase per cinque stagioni, vincendo una Coppa Italia. Dopo un passaggio al Verona, si è trasferito al Milan. In rossonero si è laureato campione d'Italia nel 1979 (lo scudetto dello stella) e ha conquistato un'altra Coppa Italia, prima della retrocessione in Serie B. Per lui 269 partite di Serie A, senza mai andare a segno.

