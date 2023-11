Collasso in campo, morto il calciatore Dwamena: «Già salvato 4 volte dal defibrillatore». In estate aveva segnato all'Inter

di Marta Goggi

Tragedia in Albania dove è morto il ghanese di 28 anni Raphael Dwamena. Il giocatore è collassato in campo durante il match tra la sua squadra l'Egnatia e il Partizani nella Serie A albanese.

La scomparsa

L'attaccante, che tra le altre ha indossato anche le maglie di Zurigo, Levante e Saragozza, aveva messo a segno il gol del vantaggio dell'Egnatia nell'amichevole estiva contro l'Inter, secondo i media albanesi, sarebbe poi morto in ospedale dopo un tentativo di rianimazione sul campo. Sembra non sia la prima volta in carriera che il giocatore ha subito un malore in campo: il defibrillatore lo avrebbe già in passato salvato per quattro occasioni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA