Come è morto Davide Renne? Il mondo della moda piange la scomparsa di Davide Renne che solo dal primo novembre scorso era diventato direttore creativo di Moschino. Renne, toscano, nato a Follonica 46 anni fa è morto oggi a Milano per un malore, dopo essere stato stato ricoverato pochi giorni fa per un problema cardiaco.